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Царьград

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Специалисты округа привлекли к спорту 40 тысяч жителей Ставрополья

Специалисты округа привлекли к спорту 40 тысяч жителей Ставрополья

В Кочубеевском округе Ставрополья стартовал проект "1 000 тренировок", охвативший свыше 40 тысяч местных жителей.

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