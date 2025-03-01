Отзыв на кассационную жалобу в Верховный Суд РФ, если дело еще не передано в коллегию: за, против, подводные камни

В рамках курса «Кассационное обжалование: теория и практика» на платформе Кафедра ряд лекторов высказались о то, что еще до передачи кассационной жалобы в Верховный Суд РФ необходимо направлять отзыв на жалобу оппонентов.
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