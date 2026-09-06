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ФедералПресс

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Китай удивлен: Путин дал неожиданное распоряжение после встречи с Си Цзиньпином

Китай удивлен: Путин дал неожиданное распоряжение после встречи с Си Цзиньпином

ПЕКИН, 6 сентября, ФедералПресс. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Бишкеке 31 августа  – 1 сентября 2026 года, российский лидер Владимир Путин встретился с китайским коллегой Си Цзиньпином.

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