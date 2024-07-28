«Быстрее приближать победу»: боец после лечения отправится на СВО

Военнослужащий Алмаз с позывным Эфиоп заключил контракт год назад. К заключению контракта Алмаз, по его собственным словам, подошел осознанно, а тут еще и друзья поддержали, вместе с ним решили принять участие в спецоперации.
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