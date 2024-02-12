Суд дал 7,5 лет колонии директору Собчак по делу о вымогательстве у Чемезова

Хамовнический суд Москвы приговорил коммерческого директора холдинга Ксении Собчак «Осторожно: медиа» Кирилла Суханова к 7,5 годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
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