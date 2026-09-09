Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чем лучше станет Зеленскому, тем хуже — Украине

Чем лучше станет Зеленскому, тем хуже — Украине

Зеленский подыграл Путину: официальный Киев стал заложником собственной стратегии Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев более тяжелые для Украины условия мирного соглашения чем те, которые предлагались ей раньше и так оценила общую ситуацию: «Донбасс сдают.

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