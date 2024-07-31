Кто поймает в свой карман золотое семечко счастья: предсказание Глобы для трех знаков зодиака, которым улыбнется удача на неделе Ольга БезродняяВ конце июля и начале августа три знака зодиака ожидают особенные моменты удачи, согласно предсказаниям известного астролога Тамары Глобы.
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