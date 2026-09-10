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Царьград

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Эксперты советуют "разговаривать" с кошками на их языке для укрепления связи

Эксперты советуют "разговаривать" с кошками на их языке для укрепления связи

Специалисты советуют владельцам кошек использовать их "язык" для улучшения общения. Медленное моргание и отвертывание взглядом помогают питомцу чувствовать себя в безопасности, становиться спокойнее и более дружелюбно относиться к человеку.

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