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Пентагон выделил 5,2 млн долларов на разведку никеля и меди в Мичигане

Пентагон выделил 5,2 млн долларов на разведку никеля и меди в Мичигане

Американское дочернее предприятие канадской компании Bitterroot Resources (TSX-V: BTT) получило грант в $5,22 млн от Министерства обороны США на ускорение разведки никель-медного проекта LM в штате Мичиган.

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