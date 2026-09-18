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Газета.ру

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Nature: ученые раскрыли тайну "голубого места" и нашли рекордную нервную клетку

Nature: ученые раскрыли тайну "голубого места" и нашли рекордную нервную клетку

Ученые из Института Аллена создали подробную карту «голубого места» (locus coeruleus) — небольшого скопления нейронов в мозге, управляющего реакцией на стресс.

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