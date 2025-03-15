«Ничего вам не скажу!» Фернандо Алонсо дал дерзкое интервью

«Ничего вам не скажу!» Фернандо Алонсо дал дерзкое интервьюAston MartinЗа свою гоночную карьеру 43-летний Фернандо Алонсо принял участие в свыше 400 гонках Формулы 1 и начинает свой 22-й сезон в Больших Призах.