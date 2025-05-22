"Соловей против Муромца" и "Крутой поворот": что посмотреть в кино

РЕН ТВ Какие новинки вышли на большие экраны? Какие премьеры достойны зрительского внимания?Подробнее о четырех наиболее интересных фильмах рассказывает программа "В кадре" с кинокритиком Николаем Никулиным на РЕН ТВ.