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Харри Песонен: «Четыре часа сидели в аэропорту Пекина. С нами летели сборные Швеции и Латвии – так и заразу можно подхватить»

Нападающий сборной Финляндии Харри Песонен ответил на вопросы после тренировки команды в Пекине. – Почему у вас было только 15 игроков на льду? – Это была тренировка по желанию.

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