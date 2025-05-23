Прокалываем уши

Люди с древнейших времен прокалывали уши, и такой способ украшения не считался чем-то необычным. Хотя время идет, медицинские технологии меняются, и к прокалыванию ушей сегодня относятся более серьезно, чем раньше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии