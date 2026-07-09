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Татар-информ

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Путин поручил разработать меры поддержки издания литературы на языках народов РФ

Путин поручил разработать меры поддержки издания литературы на языках народов РФ

Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны совместно с властями регионов подготовить и представить предложения о государственной поддержке издания и распространения художественной литературы на языках народов России.

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