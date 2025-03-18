Тулу и Новомосковск не могут включить в проект "Чистый воздух" из-за уровня загрязнения атмосферы

На оперативном совещании, которое губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел вчера, 17 марта, объяснили, почему областную столицу и Новомосковск не включают в федеральный экологический проект "Чистый воздух".
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