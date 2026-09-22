Группа Мантера проведет ко Дню туризма акции в Cириусе и Архызе

Группа Мантера анонсировала программу ко Всемирному дню туризма, который отмечают 27 сентября. В нее вошли запуск единой программы лояльности с 5000 приветственных бонусов, чемпионат по сбору ручной клади в Сириусе и мероприятия на курорте «Архыз».
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