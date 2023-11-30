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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чинахов забил во 2-й игре подряд, став 3-й звездой матча с «Монреалем». У него 3+2 в 13 встречах

Чинахов забил во 2-й игре подряд, став 3-й звездой матча с «Монреалем». У него 3+2 в 13 встречах

Форвард «Коламбуса» отличился во второй игре подряд. Всего в 13 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 5 (3+2) очков.

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