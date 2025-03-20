Адвокат Добровинский рассказал, почему Киркоров не писал завещания

Адвокат Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом aif.ru рассказал, что у скончавшегося 18 марта Бедроса Киркорова, отца певца Филиппа Киркорова, не было почти никакой недвижимости и ценностей в собственности, поэтому завещания Киркоров-старший не писал.
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