Адвокат Добровинский рассказал, почему Киркоров не писал завещания

Адвокат Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом aif.ru рассказал, что у скончавшегося 18 марта Бедроса Киркорова, отца певца Филиппа Киркорова, не было почти никакой недвижимости и ценностей в собственности, поэтому завещания Киркоров-старший не писал.