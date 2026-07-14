Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 755 подписчиков

WSJ: Китай выдвинул условие для продолжения переговоров по "Силе Сибири — 2"

WSJ: Китай выдвинул условие для продолжения переговоров по "Силе Сибири — 2"

Китай выдвинул России условие для продолжения переговоров о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2", согласно которому цена поставляемого в КНР газа должна быть той же, что и на внутреннем рынке, утверждает The Wall Street Journal.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии