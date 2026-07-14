WSJ: Китай выдвинул условие для продолжения переговоров по "Силе Сибири — 2"

Китай выдвинул России условие для продолжения переговоров о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2", согласно которому цена поставляемого в КНР газа должна быть той же, что и на внутреннем рынке, утверждает The Wall Street Journal.
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