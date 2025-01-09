Panasonic вступает в сотрудничество с Anthropic

Panasonic Holdings Corp. будет использовать технологии искусственного интеллекта в своих аппаратных и программных подразделениях, а также планирует объединиться с Anthropic с целью увеличения за ближайшие 10 лет доходов, связанных с ИИ, до 30%, пишет Bloomberg со ссылкой на заявления генерального директора компании Юки Кусуми.