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Panasonic вступает в сотрудничество с Anthropic

Panasonic вступает в сотрудничество с Anthropic

Panasonic Holdings Corp. будет использовать технологии искусственного интеллекта в своих аппаратных и программных подразделениях, а также планирует объединиться с Anthropic с целью увеличения за ближайшие 10 лет доходов, связанных с ИИ, до 30%, пишет Bloomberg со ссылкой на заявления генерального директора компании Юки Кусуми.

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