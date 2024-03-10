Захарова: США кроваво опозорились с украинским проектом

Александр Крылов

В любой нормальной стране такого старца в лучшем случае отправили бы на заслуженный отдых, но в "свободной и демократичной" америке, его потчуют амфетамином, ловят при падении, выслушивают невнятные и глупые речи, выдвигают на дальнейшее отсиживание президентского кресла. Почему? Видимо для того, чтобы после рухнувшего величия всемогущей американской исключительности всю вину свалить на больного.