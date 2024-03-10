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Захарова: США кроваво опозорились с украинским проектом

Захарова: США кроваво опозорились с украинским проектом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США кроваво опозорились с украинским проектом.

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Комментарии
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Александр Крылов
В любой нормальной стране такого старца в лучшем случае отправили бы на заслуженный отдых, но в &quot;свободной и демократичной&quot; америке, его потчуют амфетамином, ловят при падении, выслушивают невнятные и глупые речи, выдвигают на дальнейшее отсиживание президентского кресла. Почему? Видимо для того, чтобы после  рухнувшего величия всемогущей американской исключительности всю вину свалить на больного.
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