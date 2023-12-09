Вечный огонь зажгли на Мемориале Славы в Барнауле

Факелы зажгли от частицы Вечного огня, привезенной с "Могилы Неизвестного солдата" Фото: мэрия Барнаула В Барнауле 9 декабря состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня на Мемориале Славы, сообщает мэрия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии