Россия планирует возобновить авиасообщение с Южной Кореей и рядом других стран

Россия может в ближайшее время возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС Чернышенко отметил, что рассматривается возможность скорого возобновления полетов в Индонезию, Саудовскую Аравию, а также Иорданию и Кувейт.
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