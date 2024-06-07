Россия планирует возобновить авиасообщение с Южной Кореей и рядом других стран

Россия может в ближайшее время возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС Чернышенко отметил, что рассматривается возможность скорого возобновления полетов в Индонезию, Саудовскую Аравию, а также Иорданию и Кувейт.