Госдума приняла закон о праве мужчины на посмертное отцовство при ЭКО

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, закрепляющий право мужчины при жизни дать нотариально заверенное согласие быть записанным отцом ребенка, который может родиться после его смерти с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
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