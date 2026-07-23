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Татар-информ

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Госдума приняла закон о праве мужчины на посмертное отцовство при ЭКО

Госдума приняла закон о праве мужчины на посмертное отцовство при ЭКО

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, закрепляющий право мужчины при жизни дать нотариально заверенное согласие быть записанным отцом ребенка, который может родиться после его смерти с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

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