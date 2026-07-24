Царьград
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Царьград

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С 1 августа на привычных товарах появится новая маркировка. Продавать их без неё запретят

С 1 августа на привычных товарах появится новая маркировка. Продавать их без неё запретят

С 1 августа в магазинах появится новая маркировка на некоторых привычных товарах. Продавать товары без неё будет нельзя.

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