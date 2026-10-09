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Татар-информ

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В Казани пройдет дискуссия о роли медиа в развитии российско-индийского бизнеса

В Казани пройдет дискуссия о роли медиа в развитии российско-индийского бизнеса

Сессия «Медиа как драйвер российско-индийского партнерства» пройдет в Казани 16 октября. Участники обсудят запуск совместных информационных проектов, развитие делового диалога и роль СМИ в укреплении экономических связей между Россией и Индией.

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