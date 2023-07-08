В «Арисе» опровергли слухи о выходе из переговоров по Кокорину

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прояснил ситуацию вокруг Александра Кокорина. Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский опроверг слухи о том, что клуб из Лимассола принял решение выйти из переговоров о трансфере Александра Кокорина.