Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 495 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Всё помню. Правда, у меня стенки и "Берёзки" не было.Ностальгия по-сов...
  • Элеонора Коган
    Здорово было,ж ностальгия прошибла.Ностальгия по-сов...
  • Александр Поляничко
    Спасибо, вы всё хорошо объяснили, и, я понял, что без сантехника придется новый бачок покупать.Как просто устран...

Как просто устранить западание кнопки бачка унитаза

Как просто устранить западание кнопки бачка унитаза

Распространенной неисправностью унитаза является западание кнопки. После смыва она не возвращаться в исходное положение, и вода с бачка непрерывно вытекает в канализацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АП
Александр Поляничко
Спасибо, вы всё хорошо объяснили, и, я понял, что без сантехника придется новый бачок покупать.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх