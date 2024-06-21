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Бузова спешно покинула Россию после нападок со всех сторон — приняла лучшее решение

Бузова спешно покинула Россию после нападок со всех сторон — приняла лучшее решение

Певица рассказала об отъезде. Ольга Бузова из личного архива Ольги БузовойВокруг Ольги Бузовой последнее время бушуют страсти: то артистку обвиняют в бесстыдстве за слишком откровенные наряды, то ругают за пение под фонограмму и отсутствие голоса.

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