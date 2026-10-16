Мужчина купил билеты на несостоявшийся концерт Канье Уэста за 46 200 рублей и теперь требует вернуть деньги, компенсировать моральный вред и выплатить штраф — всего 76 800 рублей.
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