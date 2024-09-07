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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станислав Еремин: «Состояние «Зенита» на данный момент немного лучше, чем состояние УНИКСа»

В пятницу казанцы уступили «Зениту» в финале Кубка Кондрашина и Белова (50:63). «Мне кажется, что специалисты сейчас смотрят больше не на результат, а на то, как укомплектовались команды, в каком состоянии находятся.

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