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У АФК нет единой позиции по Инфантино – главу ФИФА поддерживает ряд стран, включая ОАЭ и Катар. Океания еще не определилась (The Guardian)

В Азиатской футбольной конфедерации возникли разногласия по вопросу поддержки переизбрания Джанни Инфантино на пост главы ФИФА в марте 2027 года.

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