В день траура по людям, расстрелянным в «Крокусе», в Забайкалье дети мигрантов запугивали жителей автоматом.
«Играли в террористов»: в день траура по убитым в «Крокусе» дети мигрантов угрожали автоматом жителям Забайкалья
Комментарии
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лина любимцева
Отправить семьями, откуда те прибыли. Пусть ТАМ, у себя, "ошибаются" и "не понимают, что делают"... ДЕБИЛЫ!!
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55 мин.
лл
лина любимцева
ПОЛИЦИЮ нужно тут же вызывать, кто увидит подобное расхаживание по улицам и магазинам с оружием... Другое дело, что та полиция НЕ ПРИЕДЕТ!! Они вообще работать не хотят...
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53 мин.
виктор климахин
только убивать урюков чурок шакалов черножопых басмачей Они каждый раз проверяют как поведут в РОССИИ к ним за ихние выходки провокации к отношению к Россиянам и готовы по указки на джихад и войну Черножопые шакалы на территории России имеют схроны и оружие в любой момент могут устроить беспредел вооруженный это мина замедленного действия басмачей Какие родители и такие дети чурок не чем не исправишь только пиздить и убивать как бешенных собак и шакалов
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34 мин.
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