«Играли в террористов»: в день траура по убитым в «Крокусе» дети мигрантов угрожали автоматом жителям Забайкалья

ПОЛИЦИЮ нужно тут же вызывать, кто увидит подобное расхаживание по улицам и магазинам с оружием... Другое дело, что та полиция НЕ ПРИЕДЕТ!! Они вообще работать не хотят...

виктор климахин

только убивать урюков чурок шакалов черножопых басмачей Они каждый раз проверяют как поведут в РОССИИ к ним за ихние выходки провокации к отношению к Россиянам и готовы по указки на джихад и войну Черножопые шакалы на территории России имеют схроны и оружие в любой момент могут устроить беспредел вооруженный это мина замедленного действия басмачей Какие родители и такие дети чурок не чем не исправишь только пиздить и убивать как бешенных собак и шакалов