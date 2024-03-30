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«Играли в террористов»: в день траура по убитым в «Крокусе» дети мигрантов угрожали автоматом жителям Забайкалья

«Играли в террористов»: в день траура по убитым в «Крокусе» дети мигрантов угрожали автоматом жителям Забайкалья

В день траура по людям, расстрелянным в «Крокусе», в Забайкалье дети мигрантов запугивали жителей автоматом.

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Комментарии
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лина любимцева
Отправить семьями, откуда те прибыли. Пусть ТАМ, у себя,   &quot;ошибаются&quot; и  &quot;не понимают, что делают&quot;... ДЕБИЛЫ!!
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55 мин.
лл
лина любимцева
ПОЛИЦИЮ нужно тут же вызывать, кто увидит подобное расхаживание по улицам и магазинам с оружием... Другое дело, что та полиция НЕ ПРИЕДЕТ!! Они вообще работать не хотят...
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53 мин.
виктор климахин
только   убивать   урюков   чурок  шакалов   черножопых   басмачей  Они   каждый  раз   проверяют   как   поведут   в РОССИИ   к   ним   за  ихние  выходки   провокации   к  отношению   к  Россиянам    и  готовы  по  указки    на  джихад   и  войну    Черножопые   шакалы   на  территории   России   имеют   схроны  и   оружие    в  любой  момент  могут   устроить   беспредел   вооруженный   это   мина  замедленного   действия  басмачей  Какие  родители   и  такие  дети  чурок  не  чем  не  исправишь   только   пиздить   и  убивать   как  бешенных  собак  и  шакалов
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34 мин.

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