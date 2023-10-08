Бескорыстная помощь и мужество: как советские граждане спасали фронт Елена ВайленкоС началом Великой Отечественной войны в России началось массовое волонтёрское движение, в рамках которого советские граждане проявили невероятную бескорыстность и мужество, помогая фронту не только деньгами, но и собственным трудом и ресурсами.