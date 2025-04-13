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Царьград

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Архангел: поджог полицейских авто и роль неизвестных лиц в преступлении

Архангел: поджог полицейских авто и роль неизвестных лиц в преступлении

В Архангельске 21-летний подозревается в поджоге четырёх полицейских автомобилей по указанию неизвестных лиц.

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