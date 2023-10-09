Израиль перекрыл все трубопроводы, по которым в сектор Газа поступала вода; в восточном Иерусалиме снова вспыхнули беспорядки (ВИДЕО)

Об отключении воды в Газу заявил министр энергетики и водного хозяйства Исраэль Кац. Прекращение доступа анклава к воде, электричеству и продовольствию является преступлением против человечности и требует международного вмешательства для предотвращения гуманитарной катастрофы — президент Палестины Махмуд Аббас в ходе разговора с Эрдоганом.