Русская весна
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Русская весна

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Израиль перекрыл все трубопроводы, по которым в сектор Газа поступала вода; в восточном Иерусалиме снова вспыхнули беспорядки (ВИДЕО)

Израиль перекрыл все трубопроводы, по которым в сектор Газа поступала вода; в восточном Иерусалиме снова вспыхнули беспорядки (ВИДЕО)

Об отключении воды в Газу заявил министр энергетики и водного хозяйства Исраэль Кац. Прекращение доступа анклава к воде, электричеству и продовольствию является преступлением против человечности и требует международного вмешательства для предотвращения гуманитарной катастрофы — президент Палестины Махмуд Аббас в ходе разговора с Эрдоганом.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
ну самое что ни на есть фашистское решение: перекрыть воду мирным! &quot;если в кране нет воды - это выпили жиды!&quot;
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14 час.

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