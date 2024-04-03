Осужденный из Караганды пройдет онлайн-обучение в ЕШКО

Подробностями сотрудники ДУИС поделились с корреспондентом сайта Polisia.kz. Осужденный пенитенциарного учреждения №29 Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Ұлытау поступил в Европейскую Школу Корреспондентского Обучения (ЕШКО) города Алматы, которая, к слову, является лидирующим центром дистанционного обучения.