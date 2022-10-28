Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ

- Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города, - приводит РИА Новости слова Губаревой.