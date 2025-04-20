Путин выделил по миллиону рублей каждому селу и школе Южной Осетии

По 1 млн рублей выделил в честь 80-летия Победы каждому южноосетинскому селу и каждой школе президент России Владимир Путин, заявил руководитель администрации президента Сергей Кириенко 20 апреля, сообщает Sputnik Южная Осетия.
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