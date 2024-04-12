Кимаковский: российские силы давят ВСУ на всех направлениях в ДНР

Российские военные продолжают давить украинскую армию на всех направлениях в ДНР. Обстановка в регионе стабильно тяжелая, заявил в беседе с РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
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