Отвечая на заглавный вопрос Aftershock - "Каким будет завтра?", публикую прогноз на 2024 год. С качеством моих прогнозов можно определиться, посмотрев итоги прогноза за 2023 год.
Прогноз на 2024 год
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Осталось только подпеть иноагенту:"Это был тяжёлый год Был он тяжелей, чем тот - Неожиданно нам всем Много он принёс проблем (очень много он принёс). Но приходит Новый год (оп-оп-опа). Будет всё наоборот (будет всё наоборот). Он нам счастья принесёт (он нам всё это принесёт) - Нужно только верить, вот (А мы, верим, верим в вас)!
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