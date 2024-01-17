СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иринушка
    Похоже этому толстомордому погоны жмут.....Пытавшемуся выгор...
  • Александр Денисов
    Зятек присматривал за Вовой после того как сдох Ельцин, думаю так.Самый неприкоснов...
  • Александр Попов
    А о советской власти за 70 лет можно"А что вы сделали...

Прогноз на 2024 год

Прогноз на 2024 год

Отвечая на заглавный вопрос Aftershock - "Каким будет завтра?", публикую прогноз на 2024 год. С качеством моих прогнозов можно определиться, посмотрев итоги прогноза за 2023 год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Рыбаков
Осталось только подпеть иноагенту:&quot;Это был тяжёлый год Был он тяжелей, чем тот - Неожиданно нам всем  Много он принёс проблем (очень много он принёс). Но приходит Новый год (оп-оп-опа). Будет всё наоборот (будет всё наоборот). Он нам счастья принесёт (он нам всё это принесёт) - Нужно только верить, вот (А мы, верим, верим в вас)!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх