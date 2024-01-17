Прогноз на 2024 год

Виктор Рыбаков

Осталось только подпеть иноагенту:"Это был тяжёлый год Был он тяжелей, чем тот - Неожиданно нам всем Много он принёс проблем (очень много он принёс). Но приходит Новый год (оп-оп-опа). Будет всё наоборот (будет всё наоборот). Он нам счастья принесёт (он нам всё это принесёт) - Нужно только верить, вот (А мы, верим, верим в вас)!