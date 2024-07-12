Больше половина экспортного газа Азербайджана идет в Европу За первое полугодие текущего года Азербайджан поставил европейским странам 6,4 млрд куб.
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Больше половина экспортного газа Азербайджана идет в Европу За первое полугодие текущего года Азербайджан поставил европейским странам 6,4 млрд куб.
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