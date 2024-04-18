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Позитив для оптимистов

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Джанкой – только начало: Украина приступила к "обнулению" ПВО Крыма. Главная цель – Крымский мост?

Джанкой – только начало: Украина приступила к "обнулению" ПВО Крыма. Главная цель – Крымский мост?

ВСУ выпустили 12 ATACMS по боевым вертолётам на аэродроме в Джанкое. Вероятно, этот удар – лишь часть украинского плана относительно Крыма.

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