«Хороший знак»: Познер высказался об интервью Лаврова американскому журналисту Карслону

МОСКВА, 4 декабря, ФедералПресс. Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону, что, по мнению журналиста и телеведущего Владимира Познера, является позитивным знаком для будущих отношений между США и Россией, передает НСН.