«Хороший знак»: Познер высказался об интервью Лаврова американскому журналисту Карслону

МОСКВА, 4 декабря, ФедералПресс. Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону, что, по мнению журналиста и телеведущего Владимира Познера, является позитивным знаком для будущих отношений между США и Россией, передает НСН.
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