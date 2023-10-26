Прием заявок на конкурс «Лучший специалист в сфере закупок» стартовал в Нижегородской области. Конкурс проводится ежегодно с 2020-го среди специалистов региональных и муниципальных органов власти, учреждений и организаций, профессиональная деятельность которых связана с закупками товаров, работ, услуг в рамках контрактной системы в сфере закупок.