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Нетаньяху заявил, что Израиль будет мощно атаковать "Хезболлу", пока не достигнет своих целей

Нетаньяху заявил, что Израиль будет мощно атаковать "Хезболлу", пока не достигнет своих целей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении продолжать военные удары против шиитского движения "Хезболла" в Ливане до достижения ключевых целей, которые связаны с безопасностью северной части его страны.

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