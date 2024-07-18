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Во Владимирской области только на 13 пляжах вода пригодна для купания

Во Владимирской области только на 13 пляжах вода пригодна для купания

12 муниципалитетам выдано предостережение о недопустимости купания на официальных пляжах.В разгар лета и жары на всю Владимирскую область действует только 13 пляжей, где Роспотребнадзор после проверки качества воды официально разрешил купаться.

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