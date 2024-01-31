Не оставили выбора: Буданов и Сырский своим отказом вынудили Зеленского "простить" Залужного

Источники сообщают о том, что оба кандидата в главкомы ВСУ отказались от предложения Зеленского.Главком ВСУ Валерий Залужный впал в немилость президента страны Владимира Зеленского после того, как позволил себе обрушить шквал критики в адрес действующих властей.
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