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Иракское сопротивление наносит ответный удар по США после американских авиаударов

Иракское сопротивление наносит ответный удар по США после американских авиаударов

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). В пятницу американские военные нанесли воздушный удар по десяткам объектов в Ираке и Сирии, используемых поддерживаемыми Ираном ополченцами и КСИР, в качестве первого этапа возмездия за удар беспилотника, в результате которого в минувшие выходные погибли три американских солдата в Иордании.

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