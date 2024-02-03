Иракское сопротивление наносит ответный удар по США после американских авиаударов

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). В пятницу американские военные нанесли воздушный удар по десяткам объектов в Ираке и Сирии, используемых поддерживаемыми Ираном ополченцами и КСИР, в качестве первого этапа возмездия за удар беспилотника, в результате которого в минувшие выходные погибли три американских солдата в Иордании.